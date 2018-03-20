Отец Литвиненко назвал убийцу своего сына

Отец бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко, скончавшегося в Великобритании в 2006 году, рассказал в эфире «Первого канала» об убийце своего сына. По словам Вальтера Литвиненко, его сына убил Алекс Гольдфарб, человек из окружения Бориса Березовского.

Об этом Литвиненко рассказал в программе «Пусть говорят» на Первом канале. Он отметил, что в 2000 году Гольдфарб помогал его сыну переехать из Турции в Великобританию. По его словам Ахмед Закаев, находившийся тогда в Лондоне, называл Гольдфарба агентом ЦРУ.

По мнению Вальтера, его сына отравили несколько раз — и даже во время нахождения в госпитале. А в больницу мог пройти кто угодно, добавил отец Литвиненко, обратив внимание, что сначала медики диагностировали пищевое отравление, затем — отравление таллием, а потом уже заговорили о применении полония-210.

Во время эфира Вальтер Литвиненко также обнял Андрея Лугового, которого власти Великобритании считают причастным к убийству его сына.

Бывший сотрудник российских спецслужб Александр Литвиненко сбежал в Великобританию, где скончался в 2006 году. Его самочувствие ухудшилось после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном. В Москве все претензии Лондона называют политизированными, а МИД России назвал британский процесс по делу Литвиненко фарсом.

В 2016 году эксперт по делу Александра Литвиненко был обнаружен мертвым в Британии.