Лукашенко пожалел о просмотре фильма «Смерть Сталина»

Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился своими впечатлениями от просмотра фильмов «Смерть Сталина» и «Матильда».

«У меня такое подозрение, что специально устроили шумиху, чтобы подогреть интерес к этим фильмам. Ни один, ни второй того не заслуживает. Я даже пожалел, что время потратил», — приводит его слова Sputnik.

Однако, операторская работа в «Матильде» белорусскому лидеру понравилась. По его мнению, картина снята красиво.

А вот «Смерть Сталина» президент забраковал. Лукашенко счел фильм «дешевой комедией» и раскритиковал подход режиссера Армандо Иануччи к трактовке событий.

В России у ленту «Смерть Сталина» не покажут. У фильма отобрали прокатное удостоверение.