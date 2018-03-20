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Лукашенко пожалел о просмотре фильма «Смерть Сталина»

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Фото: РИА/Сергей Гунеев
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился своими впечатлениями от просмотра фильмов «Смерть Сталина» и «Матильда».

«У меня такое подозрение, что специально устроили шумиху, чтобы подогреть интерес к этим фильмам. Ни один, ни второй того не заслуживает. Я даже пожалел, что время потратил», — приводит его слова Sputnik.

Однако, операторская работа в «Матильде» белорусскому лидеру понравилась. По его мнению, картина снята красиво.

А вот «Смерть Сталина» президент забраковал. Лукашенко счел фильм «дешевой комедией» и раскритиковал подход режиссера Армандо Иануччи к трактовке событий.

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