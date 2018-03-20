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Греф предрек «новые рекорды» на рынке ипотеки в 2018 году

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Глава Сбербанка Герман Греф анонсировал во вторник «новые рекорды» на российском ипотечном рынке в 2018 году. Об этом председатель правления банка заявил по итогам заседания наблюдательного совета.

По словам Грефа, большая ставка делается на рост ипотечного портфеля. Ставка по ипотеке будет падать по мере того, как Центробанк продолжит снижение ставок.

«Мы видим, что очень большая зависимость между размером ставки и спросом, поэтому в этом году ждем новых рекордов», — цитирует главу Сбербанка RNS.

Объем выданных кредитной организацией ипотечных кредитов составил по итогам прошлого года около 1,3 трлн рублей, напомнил Греф.

«Ипотека — один из самых важных для нас продуктов», — резюмировал он, подчеркнув, что развитие ипотечного кредитования позитивно скажется и на развитии рынка строительного.

Ранее заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин сообщил, что столичные власти отказались предоставлять льготную ипотеку участникам программы реновации. 

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