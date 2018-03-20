Россия ждет объяснений от Великобритании по «делу Скрипаля»

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российские власти ждут от Великобритании скорейших объяснений о дальнейших действиях по делу об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Что бы ни говорили официальные лица Великобритании, именно они должны объясняться перед нами, а не мы перед ними. Именно они», – цитирует Рябкова «РИА Новости».

Он отметил, что британские власти предъявляют претензии, действуя «явным образом в злонамеренных целях» и не подкрепляя это какими-либо доказательствами.

«И по большому счету отказываясь от сотрудничества, и, самое возмутительное, последовательно лишая нас консульского доступа к гражданке России Юлии Скрипаль, которая, как мы понимаем, находится в критическом состоянии», – добавил замминистра.

Рябков также назвал происходящее «масштабнейшей провокационной акцией, которая используется с задействованием целой серии недозволенных приемов». И напомнил, что ни в России, ни в СССР не существовало программы по разработке и производству химоружия под условным наименованием «Новичок», которым были отравлены экс-полковник и его дочь.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта. По словам властей Великобритании, для этого было использовано нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое якобы разработала российская военная разведка. При этом каких-либо доказательств данных обвинений до сих пор представлено не было.

18 марта глава МИД Британии Борис Джонсон заявил о готовности допустить Россию к расследованию «дела Скрипаля», но пока никаких движений по данной теме не было. До этого Москва неоднократно заявляла о готовности помочь в расследовании инцидента, но Лондон засекретил всю информацию.