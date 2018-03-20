S&P заявило об ожидаемом росте реальных доходов россиян

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) прогнозирует рост реальных доходов россиян в долгосрочной перспективе.

Об этом говорится в материалах агентства, передает «Газета.Ru». Также специалисты S&P отмечают, что в текущем году ожидается рост сегмента розничного кредитования в пределах 13–15%.

«По нашим оценкам, в 2018 году рост в сегменте розничного кредитования может составить около 13–15%», — прогнозируют эксперты.

В конце февраля S&P повысило рейтинги крупнейших российских компаний.