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S&P повысило рейтинги крупнейших российских компаний

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Международное рейтинговое агентство Standart & Poor's Global Ratings (S&P) повысило рейтинги ряда крупных российских госкомпаний.

В частности, повышены показатели компаний «Транснефть», «Газпром» и РЖД. Кредитный рейтинг «Газпром нефти», ФСК, РЖД, ФПК, «Русгидро» и «Россетей» также возрос.

По всем компаниям рейтинги повышены на одну ступень с прогнозом — стабильный, уточняет gazeta.ru.

Как писал iz.ru, 24 февраля S&P повысило суверенный кредитный рейтинг России со спекулятивного уровня «BB+» до инвестиционного «BBB-». Прогноз по рейтингу изменен с «позитивного» на «стабильный». Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что в ближайшие годы кредитный рейтинг России может повыситься до категории «А».

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