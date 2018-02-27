S&P повысило рейтинги крупнейших российских компаний

Международное рейтинговое агентство Standart & Poor's Global Ratings (S&P) повысило рейтинги ряда крупных российских госкомпаний.

В частности, повышены показатели компаний «Транснефть», «Газпром» и РЖД. Кредитный рейтинг «Газпром нефти», ФСК, РЖД, ФПК, «Русгидро» и «Россетей» также возрос.

По всем компаниям рейтинги повышены на одну ступень с прогнозом — стабильный, уточняет gazeta.ru.

Как писал iz.ru, 24 февраля S&P повысило суверенный кредитный рейтинг России со спекулятивного уровня «BB+» до инвестиционного «BBB-». Прогноз по рейтингу изменен с «позитивного» на «стабильный». Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что в ближайшие годы кредитный рейтинг России может повыситься до категории «А».