Любой рейтинг условен — как с точки зрения выбора критериев, так и с точки зрения оценки агентством. Кризис 2008 года ярко продемонстрировал, что наличие у заемщика высочайших рейтингов вовсе не дает страховки от скорого банкротства. Раздавались даже призывы запретить деятельность рейтинговых агентств или подвергнуть их наказанию. Однако никакой значимой альтернативы рейтингам до сих пор не придумали. А значит, широко использовать их для принятия инвестиционных (а то и административных) решений будут еще долго. Именно поэтому оценка того, как изменение рейтинга повлияет на те или иные факторы, всегда интересна.

Осенью 2014 года одновременно произошло два негативных для российской экономики события: введение санкций и масштабное снижение цен на нефть. Доходная часть федерального бюджета заметно сократилась, но уменьшить столь же быстро расходную часть не удалось. Вырос дефицит, который во многом покрывался за счет расходования резервов. Естественно, агентства «большой тройки» — Standard & Poor’s, Fitch и Moody’s — отреагировали снижением рейтинга. Это отпугнуло инвесторов и подстегнуло отток капитала, особенно в конце 2014-го и в 2015 году.

Однако с 2016 года цены на нефть начали расти, а к середине 2017-го отыграли половину своего падения. Консервативный федеральный бюджет с пониженным уровнем госрасходов привел к тому, что дефицит резко снизился. Банк России активно наращивал валютные резервы. Все это позволило рейтинговым агентствам начать процесс повышения своих оценок.

Особенно важен переход рейтинга из «спекулятивной» категории в «инвестиционную». Наличие последнего — необходимое условие для вложений у многих крупных инвесторов. Соответственно, когда рейтинг страны повышается до инвестиционного, ее ценные бумаги, как и акции компаний этой страны, становятся интересны инвесторам. Растут их покупки, растет фондовый рынок страны и, как правило, растет ее валюта.

Поэтому повышение суверенного рейтинга России агентством Standard & Poor’s сразу вызвало оптимизм у части инвесторов. Незадолго до этого события российские 10-летние госбумаги демонстрировали относительно низкие доходности. А значит, инвесторы ожидали повышения кредитного рейтинга, что в конце концов и произошло.

Последствиями этого события могут стать рост цен на российские акции и укрепление рубля. Правда, ждать существенного усиления российской валюты пока не стоит, так как этому препятствует два важных фактора.

Во-первых, из трех ведущих мировых рейтинговых агентств остается одно — Moody’s, которое сохраняет для России спекулятивный рейтинг. При этом правила многих финансовых институтов требуют наличия инвестиционных рейтингов от всех трех агентств «большой тройки».

Во-вторых, в сильном укреплении рубля не заинтересованы ни российские экспортеры, которые зарабатывают в валюте, а тратят в рублях, ни бюджет, который тоже около трети доходов получает от экспорта. В случае заметного укрепления рубля очень вероятно возобновление покупки валюты со стороны как Центробанка, так и Минфина.

Заметная волна позитива, связанная с повышением рейтингов, может прийти, когда все агентства «большой тройки» присвоят России инвестиционный рейтинг. Вот тогда и произойдет массовая покупка иностранными инвесторами и российских госбумаг, и акций, да и без укрепления рубля не обойдется. Пока же если реакция инвесторов и последует, она будет носить в основном чисто психологический характер. Это, впрочем, не отменяет позитивной тенденции.

Надо также отметить, что на российские рынки оказывают влияние и риски ужесточения санкционного давления. К настоящему времени эти риски реализовались только в резком сокращении еще в 2014 году долгосрочного иностранного кредитования. Теоретически они могут проявиться и по отношению к изменениям рейтинга. Впрочем, высокие цены на нефть в глазах рейтинговых агентств — фактор более весомый.

Автор — доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС

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