Инспектор ГИМС вызволил косулю из ледяного плена на Байкале

Инспектор государственной инспекции по маломерным судам вызволил косулю из ледяного плена озера Байкал в Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент произошел сегодня, 20 марта, недалеко от поселка Большое Голоустное возле мыса Подкамень. Инспектор ГИМС находился недалеко и увидел на льду озера какую-то фигуру. По его словам, сначала он принял животное за лису, но, разглядев в бинокль, понял, что это косуля, сообщает ИА IrkutskMedia.

Животное выбралось на лед и оказалось в нескольких сотнях метров от берега, но попасть обратно на землю уже не смогло: лапы косули разъезжались, и она падала. Спасатель преодолел расстояние до животного на снегоболотоходе и помог ему добраться до берега.

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