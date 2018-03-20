Собака с человеческим лицом удивила пользователей Сети

Пользователей Сети удивило фото пса по кличке Йоги, черты лица которого напоминают человеческие. Изображение необычного животного появилось на платформе Reddit.

Снимок выложил знакомый хозяйки собаки Шанталь Дежарден, которая регулярно постит фотографии пса на Facebook.

«Эта собака выглядит так, как будто у нее человеческое лицо», — написал он.

Мнения пользователей в комментариях разделились. Одни посчитали животное милым, другие, напротив, испугались столь необычного внешнего вида. Были и скептики, которые засомневались в правдивости снимков и обвинили хозяйку паса в использовании фотошопа. После этого в интернете появилось видео, которое развеяло все сомнения.

Ранее в марте пользователи соцсетей начали активно распространять фотографии рыжего кота, который остался без обеда из-за наглого опоссума, съевшего его еду. Шокированный кот пытался позвать на помощь хозяина, но так и не дождался помощи.