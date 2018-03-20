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Спасатели Коми вызволили из снежного плена лошадь

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В Троицко-Печорском районе Коми проведена необычная спасательная операция. Из снежного плена вызволяли лошадь.

Как рассказали ИА «Комиинформ» в местном аварийно-спасательном отряде, к ним за помощью обратилась одинокая пенсионерка. После того как ее супруг умер, она решила продать лошадь. Когда ослабленное животное вели по узкой тропинке к месту транспортировки, оно провалилось в снег. Самостоятельно вытащить из сугроба лошадь у пожилой женщины не получилось.

Спасатели оперативно прибыли к месту происшествия. Они помогли поднять лошадь, погрузили ее в сани и отвезли до фургончика, на котором лошадь отправилась к новому месту жительства. Вся спасательная операция заняла около 40 минут.

Портал iz.ru 15 марта сообщал о том, как в индийской деревне увязшего в болоте слоненка вытаскивали экскаватором. До этого детеныш несколько раз пытался самостоятельно выбраться из западни.

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