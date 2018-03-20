РФ проведет соревнования для недопущенных в Пхёнчхан паралимпийцев

Россия проведет ряд соревнований, в которых смогут принять участие паралимпийцы, не допущенные до Игр в Пхёнчхане, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы сделаем всё, что поддержать этих мужественных и честных людей, чтобы их таланты и упорство продолжали дарить надежду всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. В том числе проведем для паралимпийцев в этом году ряд соревнований с особым статусом», — сказал глава государства на церемонии вручения в Кремле госнаград российским паралимпийцам, завоевавшим медали на Паралимпиаде в Южной Корее.

Президент добавил, что призовые за победу на этих соревнованиях будут сопоставимы с выплатами медалистам Паралимпийских игр в Пхёнчхане, передает ТАСС.

Путин выразил благодарности участникам Игр, а также тренерскому составу, врачам, методистам, конструкторам специального оборудования.

«Уверен, вам очень непросто смириться, что не все ваши подопечные смогли принять участие в Играх, но вы знаете, что за них искренне переживает вся страна», — сказал российский лидер.

Паралимпийские игры в Пхёнчхане проходили с 9 по 18 марта. Российские спортсмены завоевали 24 медали (восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых) и заняли второе место в неофициальном общекомандном зачете.