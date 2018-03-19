Российских паралимпийцев встретили в аэропорту Москвы с гимном

Государственный гимн России исполнили в аэропорту Шереметьево на церемонии встречи прибывших из Пхёнчхана российских паралимпийцев. Об этом пишет «РИА Новости».

«На медальных церемониях в Корее нам очень сильно не хватало гимна, поэтому разрешите начать нашу церемонию с гимна», — сообщил вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Из-за дисквалификации ПКР спортсмены из России выступали на Играх в Южной Корее под нейтральным флагом, поэтому национальный гимн РФ не исполнялся на церемониях.

Российские паралимпийцы завоевали 24 медали (восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых) и заняли второе место в неофициальном общекомандном зачете на Играх. Президент России Владимир Путин лично вручит госнаграды призерам и победителями Паралимпийских игр 20 марта. Церемония состоится в Кремле.