Володин назвал Зюганова незаменимым для КПРФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что результаты КПРФ на президентских выборах свидетельствуют о неудачном выборе кандидатуры Павла Грудинина.

«Для КПРФ, анализируя итог участия нового кандидата, можно было бы сказать, что поиск лучшего кандидата враг хорошего», — приводит его слова «Интерфакс».

По слова Володина, Зюганову «замены нет» и он «набирал всегда больше». Спикер пояснил, что для успеха на выборах кандидат от политической партии должен в первую очередь подходить под мировоззрение и позицию самой партии.

«Поэтому и не получилось достичь результатов, которые были у Геннадия Андреевича», — заключил политик.

18 марта прошли выборы президента РФ. По предварительным данным, уверенную победу одержал действующий президент РФ Владимир Путин, набрав 76,68% голосов избирателей. Второе место досталось кандидату от КПРФ Павлу Грудинину (11,8% голосов), третье — лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому (5,66%).