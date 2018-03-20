Грудинин назвал условие, при котором он готов сбрить усы

Блогер Юрий Дудь выложил в Twitter фото бритвы «Юбилейной». Это напоминание Павлу Грудинину о споре, который тот проиграл. Ранее они договорились, что если кандидат в президенты набирает на выборах менее 15%, то сбривает усы.

Грудинин, набравший 11,77%, однако, заявил, что сбреет усы, только если Дудь на камеру скажет, что считает выборы честными.

О том, что президентские выборы в России прошли без нарушений, заявили иностранные наблюдатели и либеральный кандидат Ксения Собчак.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.