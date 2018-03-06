Грудинин прокомментировал данные о своих зарубежных счетах

Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин прокомментировал данные о наличии у него счетов в швейцарском банке. 5 марта об их обнаружении сообщила Центральная избирательная комиссия, сославшись на данные Федеральной налоговой службы.

«Произошел очередной информационный вброс в федеральные СМИ о моих счетах и чуть ли не о золоте партии, которое я храню в швейцарском банке! А вам не кажется, что открыть в одном банке 11 или 13 счетов по меньшей мере странно?! Не удивлюсь, если завтра они расскажут о том, что на моей даче обнаружили Янтарную комнату и библиотеку Ивана Грозного! Могли бы выяснить всё в штабе кандидата или в ФНС России», — заявил Грудинин.

Однако бизнесмен не стал отрицать наличие у него счетов. Журналисты также нашли документы, подтверждающие данные ФНС. В частности, согласно выписке, в банке UBS Грудинин хранит около 5,5 кг золота на сумму около $230 тыс.

Сокрытие реальных доходов — серьезное нарушение для кандидата в президенты.

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