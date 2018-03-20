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Три попытки применения боевиками химоружия пресекли в Сирии

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Фото: ТАСС/Метцель Михаил
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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за минувшую неделю в Сирии были пресечены три попытки применения боевиками химического оружия.

«Сохраняется возможность применения боевиками отравляющих веществ, с тем чтобы в дальнейшем обвинить сирийские войска в использовании химического оружия. Три таких попытки за последнюю неделю пресечены», — сказал министр на селекторном совещании.

Шойгу добавил, что российское военное ведомство продолжает работу по стабилизации обстановки в Сирии.

«Несмотря на постоянные попытки боевиков сорвать мирные инициативы в Восточной Гуте, ведем переговоры с лидерами вооруженных формирований с целью прекратить боевые действия и предотвратить гуманитарную катастрофу», — отметил глава Минобороны.

Ранее портал iz.ru сообщал, что российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии узнал о подготовке боевиками в Восточной Гуте (пригород Дамаска) провокации с применением отравляющих веществ.

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