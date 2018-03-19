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Военные РФ узнали о подготовке боевиками химатаки в Восточной Гуте

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии узнал о подготовке боевиками в Восточной Гуте (пригород Дамаска) провокации с применением отравляющих веществ. Об этом сообщил порталу iz.ru глава Центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

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О подготовке атаки сообщил житель района Аль-Ванар (Восточная Гута) по горячей линии вечером 19 марта. По словам звонившего, боевики группировки «Джабхат ан-Нусра»(запрещена в РФ) на крыше одного из зданий установили и опробовали днем действие переделанной из промышленного обогревателя турбины. Рядом с устройством находились герметично закрытые емкости, вероятно, с отравляющими веществами.

По мнению местного жителя, террористы могут использовать установку для распыления химии в жилых кварталах, что приведет к большому числу пострадавших среди местных жителей. Затем это может быть использовано для обвинений правительственных войск в использовании химоружия против мирных граждан.

Центр примирения довел информацию до представителей сирийских властей.

Ранее сообщалось, что боевики отбирали гуманитарную помощь у мирных жителей Восточной Гуты.

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