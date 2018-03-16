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Минобороны РФ опровергло «новости» о применении химоружия в Восточной Гуте

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Фото: РИА Новости
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Министерство обороны РФ опровергло сообщения о применении химического оружия в пригороде Дамаска в Сирии. В Восточной Гуте ничего подобного не было и нет, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По словам представителя российского военного ведомства, накануне ряд западных СМИ выдал «срочную новость» о якобы применении в населенном пункте Хаммурия (Восточная Гута) сирийскими войсками химического оружия. Сообщалось о большом числе пострадавших от «удушья».

Конашенков напомнил в связи с этим, что Минобороны РФ неоднократно предупреждало о подготовке провокаций с применением химоружия со стороны подконтрольных США и Великобритании боевиков, чтобы затем обвинить в этом Дамаск и союзников САР.

Официальный представитель ведомства подчеркнул, что сообщения о «химатаке» в Восточной Гуте появились именно в тот момент , когда там начался выход мирных граждан при содействии российского Центра примирения. Гуманитарным коридором воспользовалось более 11,5 тыс. жителей. При этом никто из них «применения химоружия» не заметил, передает НСН.

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