Минобороны РФ опровергло «новости» о применении химоружия в Восточной Гуте

Министерство обороны РФ опровергло сообщения о применении химического оружия в пригороде Дамаска в Сирии. В Восточной Гуте ничего подобного не было и нет, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По словам представителя российского военного ведомства, накануне ряд западных СМИ выдал «срочную новость» о якобы применении в населенном пункте Хаммурия (Восточная Гута) сирийскими войсками химического оружия. Сообщалось о большом числе пострадавших от «удушья».

Конашенков напомнил в связи с этим, что Минобороны РФ неоднократно предупреждало о подготовке провокаций с применением химоружия со стороны подконтрольных США и Великобритании боевиков, чтобы затем обвинить в этом Дамаск и союзников САР.

Официальный представитель ведомства подчеркнул, что сообщения о «химатаке» в Восточной Гуте появились именно в тот момент , когда там начался выход мирных граждан при содействии российского Центра примирения. Гуманитарным коридором воспользовалось более 11,5 тыс. жителей. При этом никто из них «применения химоружия» не заметил, передает НСН.