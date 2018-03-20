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Все школы Петербурга досрочно уйдут на каникулы

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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В Санкт-Петербурге все школы досрочно уходят на каникулы из-за роста заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом во вторник, 20 марта, сообщает городской комитет по образованию.

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По данным ведомства, каникулы начнутся 21 марта и продлятся до 1 апреля. Кроме того, отменяются все массовые мероприятия для детей. По графику каникулы должны были начаться с 24 марта.

Накануне Роспотребнадзор рекомендовал перенести сроки каникул из-за роста заболеваемости. По данным ведомства, с 12 по 18 марта заболеваемость гриппом и другими ОРВИ среди школьников превысила недельные пороговые значения на 63,5%.

Во вторник, 20 марта, в Тульской области от последствий перенесенного гриппа скончался ребенок. Сообщалось, что он не был привит.

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