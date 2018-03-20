Прямой эфир

Ребенок умер от гриппа в Тульской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первую смерть от гриппа зафиксировали медики в Тульской области, из-за последствий болезни скончался ребенок.

По данным Роспотребнадзора, несовершеннолетний не был привит от гриппа. Медики не исключают, что к летальному исходу привели сопутствующие вирусной инфекции заболевания, сообщает ИА «Тульские новости».

Всего за неделю в Тульской области зарегистрировано 12,8 тыс. случаев ОРВИ, это выше эпидемиологического порога на 68,6%. Заболеваемость превышена среди всех возрастных групп, в основном — среди взрослых. В Новомосковском, Щекинском и Ясногорском районах заболеваемость превышает среднеобластные показатели.

Превышение эпидемиологического порога в Тульской области впервые за сезон было зарегистрировано в марте. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Смертность от гриппа упала на 60%
В 2017 году зафиксировано рекордно низкое количество летальных исходов
Превышение эпидпорога по ОРВИ впервые за сезон зафиксировано в Туле

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017