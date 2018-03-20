Ребенок умер от гриппа в Тульской области

Первую смерть от гриппа зафиксировали медики в Тульской области, из-за последствий болезни скончался ребенок.

По данным Роспотребнадзора, несовершеннолетний не был привит от гриппа. Медики не исключают, что к летальному исходу привели сопутствующие вирусной инфекции заболевания, сообщает ИА «Тульские новости».

Всего за неделю в Тульской области зарегистрировано 12,8 тыс. случаев ОРВИ, это выше эпидемиологического порога на 68,6%. Заболеваемость превышена среди всех возрастных групп, в основном — среди взрослых. В Новомосковском, Щекинском и Ясногорском районах заболеваемость превышает среднеобластные показатели.

Превышение эпидемиологического порога в Тульской области впервые за сезон было зарегистрировано в марте.