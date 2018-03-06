Превышение эпидпорога по ОРВИ впервые за сезон зафиксировано в Туле

Эпидемия ОРВИ и гриппа началась в Тульской области, повышение уровня заболеваемости врачи фиксируют в основном среди детей.

За неделю ОРВИ медики выявили у 9,2 тыс. человек. Показатель выше эпидемиологического порога на 17,9% и превышает уровень заболеваемости прошлой недели примерно на треть. Среди детей 7–14 лет эпидпорог превышен на 18,5%, среди взрослых — на 13,8%. Об этом сообщает ИА «Тульские новости».

По данным медиков, наличие вируса гриппа подтверждено у 13 человек. В медицинских учреждениях начинают ограничивать допуск посетителей в стационары, вводят максимальное обслуживание больных на дому, в школах проводится утренний фильтр.

В самой Туле, несмотря на активный рост заболеваемости, превышение эпидпорога пока не зафиксировано.