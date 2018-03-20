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Минтранс рассказал о вводе движения по автодорожной части Крымского моста

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Фото: ТАСС/Мальгавко Сергей
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Движение по автодорожной части Крымского моста может вводиться поэтапно. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства транспорта РФ.

По информации ведомства, проезд легковушек и автобусов планируется открыть сразу после ввода моста в эксплуатацию в мае 2018 года. Открытие движения для грузовиков планируется в конце 2018 года. Исключение предусмотрено для грузового и технологического транспорта, задействованного в строительстве железнодорожной части сооружения.

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Сообщается, что в мае будет обеспечен сквозной проезд со стороны таманского берега. Одновременно на крымской стороне к открытию движения в рабочем режиме будет готов автоподход от Крымского моста до развязки с трассой «Таврида». Далее движение будет идти по двум полосам существующей дороги Керчь–Симферополь.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 км. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением и планируют открыть движение по автомобильному мосту уже в мае этого года.

Ранее руководитель компании «Стройгазмонтаж», которая является генподрядчиком строительства Крымского моста, Аркадий Ротенберг рассказал о том, что для строительства моста применялись новейшие технологии, а сам процесс был более технологичным. Как он рассказал порталу iz.ru, компания постаралась сделать так, чтобы оборудование и необходимый инвентарь на строительство поступали без перебоев, а работы продолжались беспрерывно, за счет чего и удалось построить объект быстрее графика.

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