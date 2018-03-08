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Туман остановил работу Керченской переправы

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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Керченская паромная переправа в четверг, 8 марта, закрылась из-за плохой видимости, вызванной туманом. Об этом сообщается на сайте компании «Морская дирекция» — оператора переправы. Дополнительной информации не приводится. 

В прошлый раз работа переправы останавливалась в конце февраля из-за штормового предупреждения. Тогда портал «Крым. Реалии» со ссылкой на диспетчерскую службу компании-перевозчика сообщал, что в очереди на паром скопились 420 автомобилей и около 20 автобусов с пассажирами.

Керченская паромная переправа соединяет между собой Крым и материковую часть России. По ней осуществляется перевозка грузов и пассажиров через Керченский пролив. В настоящее время полным ходом идет строительство Крымского моста, в феврале началось возведение железнодорожных пролетов

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