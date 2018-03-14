Ротенберг рассказал, как Крымский мост удалось построить быстрее срока

Руководитель компании «Стройгазмонтаж», которая является генеральным подрядчиком строительства Крымского моста, Аркадий Ротенберг рассказал о том, как удалось построить объект раньше запланированного срока.

По его словам, перед ними изначально стоял важный проект, который имеет особое значение для Республики Крым и России, поэтому для строительства моста применялись новейшие технологии, а сам процесс был более технологичным.

Как рассказал Ротенберг порталу iz.ru, компания постаралась сделать так, чтобы оборудование и необходимый инвентарь на строительство поступали без перебоев, а работы продолжались беспрерывно, за счет чего и удалось построить объект быстрее графика.

Отдельно глава компании «Стройгазмонтаж» отметил строителей Крымского моста, которые работали вахтовым методом и прикладывали максимум своих умений и возможностей для воплощения проекта. В заключение Ротенберг выразил благодарность всем работникам.