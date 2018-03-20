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Климкин предложил усилить давление на Россию

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Фото: РИА Новости/Михаил Палинчак
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в интервью Deutsche Welle, что на Россию можно было бы оказывать больше политического давления.

«Могут быть варианты противостояния российским нетрадиционным угрозам: в сфере энергетики, кибертехнологий и в других областях», — заявил он.

Климкин также добавил, что необходим жесткий ответ «на угрозу России».

14 марта МИД Украины выступил с предложением разорвать договор о дружбе с Россией. Глава дипведомства даже разработал план выхода страны из Содружества Независимых Государств.

В январе 2018 года частично денонсировать договор о дружбе с Украиной предлагал депутат Госдумы Константин Затулин. По его мнению, в первую очередь необходимо изменить положения, касающиеся признания территориальных границ друг друга. Затулин уточнил, что соглашение фактически признает, что Крым не является частью России.

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