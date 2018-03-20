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Венгрию возмутили планы Киева разместить военных в Закарпатье

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Фото: ТАСС/Щербак Александр
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Глава МИД Венгрии Петер Сиярто раскритиковал планы минобороны Украины восстановить военную часть в городе Берегoво в Закарпатье.

Речь идет о батальоне численностью около 800 человек. По словам дипломата, то, что Киев объясняет этот шаг необходимостью защиты территориальной целостности, вызывает беспокойство, передает «РИА Новости».

«Это означает, что они считают венгерскую национальную общину угрозой Киеву, что является возмутительным, и именно поэтому Венгрия выступает категорически против этого», — сказал министр.

В начале марта в столице Закарпатья Ужгороде неизвестные дважды поджигали здание «Общества венгерской культуры». Будапешт в ответ призвал ввести в регион наблюдателей ОБСЕ.

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