Глава МИД Венгрии обвинил Украину в нанесении «ударов в спину» Европе

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто обвинил Украину в том, что, проводя жесткую политику по отношению к национальным обществам, она наносит «удары в спину» Европе.

«Серия связанных действий началась с закона «Об образовании», продолжилась нападениями на штаб-квартиру Общества венгерской культуры Закарпатья, а теперь достигла апогея с отменой закона о языке, который позволял меньшинствам использовать их родной язык», — приводит слова венгерского министра «Федеральное агентство новостей».

Сиярто добавил, что Украина противоречит сама себе, так как сначала требует солидарности от Евросоюза, а затем принимает дискриминационные законы, которые этой солидарности не предусматривают.

Сиярто, таким образом, раскритиковал отмену украинского закона об основах государственной языковой политики, которую ранее утвердил Конституционный суд Украины. По мнению министра, Киев этим решением предпринимает новую атаку на нацменьшинства.

Напомним, ранее глава венгерского МИДа Петер Сийярто призвал Киев положить конец реализации закона об образовании и обвинил власти Украины в начале «международной кампании лжи».

президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании» 25 сентября 2017 года. Согласно документу, дети представителей нацменьшинств должны обучаться в средней школе исключительно на украинском языке, он будет вводиться поэтапно до 2020 года.

Помимо Венгрии, документ раскритиковали Россия, Польша, Болгария, Греция и Румыния.