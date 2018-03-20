Четверо погибших в ДТП в Югре были сотрудниками поисково-спасательного отряда

Четверо мужчин, погибших в понедельник днем в ДТП с участием трех автомобилей в Ханты-Мансийском автономном округе, являлись сотрудниками поисково-спасательного отряда. Об этом сообщили во вторник, 20 марта, в местной администрации.

«Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким сотрудников поисково-спасательного отряда поселения Куть-Ях МКУ «ЕДДС Нефтеюганского района», – цитирует сообщение «РИА Новости».

19 марта столкнулись Mitsubishi Fuso Canter, УАЗ и MAN, в результате чего водитель и трое пассажиров УАЗ от полученных травм скончались.

16 марта участники рок-группы «Пикник» пострадали в ДТП во Владимирской области. Концерт коллектива в Рязанской областной филармонии, запланированный на 16 марта, отменен.

Представитель коллектива Виктор Домбровский рассказал, что, по предварительной информации, участники группы получили тяжелые травмы. Он также отметил, что все ближайшие концерты отменяются.