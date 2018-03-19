Четыре человека стали жертвами ДТП с тремя машинами в Югре

Четыре человека погибли в результате столкновения трех автомобилей в Югре. Об этом «РИА Новости» сообщили в региональном управлении МВД.

ДТП произошло в понедельник около 12:00 на 646-м км дороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе. На трассе столкнулись автомобили Mitsubishi Fuso Canter, «УАЗ» и MAN. В результате аварии водитель и трое пассажиров «УАЗа» скончались на месте от полученных травм, сообщает телеканал «360». На месте ЧП работают правоохранители, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП, а также личности погибших.

Ранее в региональной автоинспекции рекомендовали водителям соблюдать осторожность на дорогах из-за ухудшения погодных условий. В некоторых районах Югры наблюдается обильный снегопад, сильный ветер, на дорогах снежные заносы и гололедица.

Ранее портал iz.ru сообщал, что одного из музыкантов группы «Пикник» выписали из больницы после ДТП.