Участники группы «Пикник» пострадали в ДТП под Владимиром

Участники рок-группы «Пикник» пострадали в дорожно-транспортном происшествии во Владимирской области. Концерт коллектива в Рязанской областной филармонии, запланированный на 16 марта, отменен. Об этом сообщает директор филармонии Елена Буняшина.

По ее словам, трое музыкантов, среди которых лидер группы Эдмунд Шклярский, госпитализированы, передает ТАСС.

Представитель коллектива Виктор Домбровский рассказал, что, по предварительной информации, участники группы получили тяжелые травмы.

Он также отметил, что все ближайшие концерты отменяются.

Бас-гитарист «Пикника» Марат Корчемный в эфире НСН сообщил, что музыканты находятся в больнице города Гусь-Хрустальный.

«Их жизни ничего не угрожает, но травмы достаточно серьезные», — сказал он.

ДТП произошло в Гусь-Хрустальном районе на 50 километре автодороги Владимир — Тума. Причина аварии пока неизвестна.

Рок-группа «Пикник» основана в Ленинграде в 1978 году. В составе коллектива — Эдмунд Шклярский, Леонид Кирнос, Марат Корчемный, Станислав Шклярский.