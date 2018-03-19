Сотрудник ГИБДД разбился в ДТП в Подмосковье

ДТП, в котором погиб сотрудник ГИБДД, произошло на Минском шоссе в Подмосковье в понедельник, 19 марта. ТАСС передает, что мужчина находился во внерабочее время за рулем личной иномарки BMW, когда легковушка врезалась в снегоуборочную машину, стоящую на обочине дороги

«В районе 51-го км на Минском шоссе водитель иномарки BMW совершил столкновение со снегоуборочной автомашиной, стоящей на обочине», — приводит агентство сообщение ГУ ГИБДД по Московской области.

Полиция Подмосковья проводит служебную проверку по факту гибели сотрудника ГИБДД.

Ранее в понедельник четыре человека стали жертвами ДТП с тремя машинами в Югре.