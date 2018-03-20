США отреагировали на оскорбление Аббасом американского посла в Израиле

Оскорбление палестинского лидера Махмуда Аббаса в адрес посла США в Израиле Дэвида Фридмана совершенно неуместно. С таким заявлением выступил спецпредставитель Штатов на международных переговорах Джейсон Гринблатт.

«Пришло время президенту Аббасу выбирать между изобилующей ненавистью риторикой и конкретными и практическими усилиями по повышению качества жизни своего народа и направлению его к миру и процветанию. Несмотря на его совершенно неуместные оскорбления в адрес членов администрации [президента США Дональда] Трампа <...>, мы поддерживаем палестинский народ», –– цитирует ТАСС Гринблатта.

Он также отметил, что Вашингтон «завершает [разработку] плана по достижению [ближневосточного] мира» и будет в дальнейшем его продвигать.

19 марта палестинский лидер раскритиковал политику США и действия американского посла в Израиле, назвав его при этом «сыном собаки».

Жесткая риторика стала ответом на решение Дональда Трампа перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим и сократить взносы в ООН на помощь палестинским беженцам. Также он подчеркнул, что «США поддерживают израильские поселения на оккупированных территориях Палестины».

Посол США Дэвид Фридман является другом Трампа. Он не обладает опытом дипломатической работы и известен своей активной поддержкой правительства Израиля.