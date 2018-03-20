Прямой эфир
Сюжет:

США отреагировали на оскорбление Аббасом американского посла в Израиле

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Andy Katz
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оскорбление палестинского лидера Махмуда Аббаса в адрес посла США в Израиле Дэвида Фридмана совершенно неуместно. С таким заявлением выступил спецпредставитель Штатов на международных переговорах Джейсон Гринблатт.

Медвежья услуга
Признав Иерусалим столицей Израиля, Трамп усложнил жизнь американским дипломатам

«Пришло время президенту Аббасу выбирать между изобилующей ненавистью риторикой и конкретными и практическими усилиями по повышению качества жизни своего народа и направлению его к миру и процветанию. Несмотря на его совершенно неуместные оскорбления в адрес членов администрации [президента США Дональда] Трампа <...>, мы поддерживаем палестинский народ», –– цитирует ТАСС Гринблатта.

Он также отметил, что Вашингтон «завершает [разработку] плана по достижению [ближневосточного] мира» и будет в дальнейшем его продвигать.

19 марта палестинский лидер раскритиковал политику США и действия американского посла в Израиле, назвав его при этом «сыном собаки».

Жесткая риторика стала ответом на решение Дональда Трампа перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим и сократить взносы в ООН на помощь палестинским беженцам. Также он подчеркнул, что «США поддерживают израильские поселения на оккупированных территориях Палестины».

Посол США Дэвид Фридман является другом Трампа. Он не обладает опытом дипломатической работы и известен своей активной поддержкой правительства Израиля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ООН рассказали о влиянии решения США по Иерусалиму на палестинцев
Главы МИД арабских стран признали Иерусалим столицей будущей Палестины

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017