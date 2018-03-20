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В ООН рассказали о влиянии решения США по Иерусалиму на палестинцев

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Фото: Global Look Press/Wiktor Dabkowski
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Решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля усилило чувства безысходности у палестинцев. Об этом заявил в понедельник, 19 марта, спецдокладчик по правам и свободам на оккупированных Израилем палестинских территориях Майкл Линк.

«Чувства безысходности среди палестинцев, вызванные этим заявлением, невозможно преувеличить», – цитирует его ТАСС.

Линнк добавил, что ситуация с соблюдением прав человека в оккупированной Израилем Палестине ухудшается.

Президент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в этот город американского посольства.

США официально перенесут свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим 14 мая 2018 года, в 70-ю годовщину образования еврейского государства.

Палестинские власти назвали перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим и выбранную для этого дату провокацией, которая способна «взорвать регион».

5 марта  стало известно, что Трамп может лично присутствовать на открытии посольства США в Иерусалиме. 

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