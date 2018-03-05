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Трамп может лично присутствовать на открытии посольства США в Иерусалиме

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп может лично присутствовать на открытии посольства США в Иерусалиме. Об этом глава Белого дома заявил на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в понедельник, 5 марта.

«Могу, могу. Посмотрим. Мы хотим построить это [здание посольства] очень быстро», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Вашингтон объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля 6 октября.

США официально перенесут свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим 14 мая 2018 года, в 70-ю годовщину образования еврейского государства.

Палестинские власти назвали перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим и выбранную для этого дату провокацией, которая способна «взорвать регион».

24 февраля постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон заявил, что решение о переносе посольства США в Израиле в Иерусалим говорит о вечной дружбе между двумя государствами.

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