«Севмаш» рассказал о сроках спуска на воду новейших атомных ракетоносцев

Крупнейшая верфь России, на которой строятся новейшие атомные подлодки и высокотехнологичные гражданские суда, переживает самую масштабную модернизацию со времен СССР и готовится спустить на воду новые стратегические атомные ракетоносцы проекта «Борей-А». Об этом «Известиям» рассказал гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко.

«В декабре 2017 года атомная подводная лодка (АПЛ) проекта «Борей-А» «Князь Владимир» была выведена из эллинга и сейчас проходит подготовку к дальнейшим испытаниям. Другие корабли проекта строятся в соответствии с графиками, утвержденными Минобороны РФ. Могу лишь добавить, что последующие корабли в серии сдаются быстрее, поскольку их делают по уже отработанным технологиям», –– сказал Будниченко.

Также он рассказал о планах создания многоцелевых АПЛ проекта «Ясень-М».

«Головной ракетоносец четвертого поколения «Казань» сейчас находится у набережной предприятия и готовится к морским испытаниям. Другие корабли проекта, включая АПЛ «Ульяновск», проходят стапельный период в эллинге. Количество атомоходов, которые строятся на «Севмаше», ранее назвал главнокомандующий ВМФ Владимир Иванович Королев — шесть АПЛ проекта «Ясень-М» и пять ракетоносцев «Борей-А», –– сказал гендиректор «Севмаша».

Он добавил, что масштабная модернизация предприятия позволит сократить сроки выпуска продукции и строить все проекты подводных лодок и крупных надводных кораблей для ВМФ.

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«Четвертая революция» на «Севмаше»