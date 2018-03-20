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«Четвертая революция» на «Севмаше»

Гендиректор легендарной верфи Михаил Будниченко — о новых возможностях отечественного судостроения
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Фото: пресс-служба ОАО «ПО «Севмаш»
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Крупнейшая верфь России, где строятся новейшие атомные подлодки и высокотехнологичные гражданские суда, переживает самую масштабную модернизацию со времен СССР. При этом предприятие продолжает выполнение стратегических военных и гражданских заказов. Генеральный директор АО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» («Севмаш») Михаил Будниченко рассказал «Известиям» о сроках спуска на воду атомных ракетоносцев и новых возможностях лидера российской судостроительной отрасли.

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— Какова ситуация со строительством для ВМФ новых стратегических атомных ракетоносцев проекта «Борей-А»? Когда могут быть сданы заказчику «Князь Олег» и другие субмарины этой серии?

— В декабре 2017 года атомная подводная лодка (АПЛ) проекта «Борей-А» «Князь Владимир» была выведена из эллинга и сейчас проходит подготовку к дальнейшим испытаниям. Другие корабли проекта строятся в соответствии с графиками, утвержденными Минобороны РФ. Могу лишь добавить, что, как правило, последующие корабли в серии сдаются быстрее, поскольку их делают по уже отработанным технологиям.

— Расскажите о планах создания многоцелевых АПЛ проекта «Ясень-М». Когда будет сдан заказчику подводный крейсер «Ульяновск»? Сколько таких кораблей планируется построить?

— Головной ракетоносец четвертого поколения «Казань» сейчас находится у набережной предприятия и готовится к морским испытаниям. Другие корабли проекта, включая АПЛ «Ульяновск», проходят стапельный период в эллинге.

Количество атомоходов, которые строятся на «Севмаше», ранее назвал главнокомандующий ВМФ Владимир Иванович Королев — шесть АПЛ проекта «Ясень-М» и пять ракетоносцев «Борей-А». Они воплотят в себе лучшие достижения отечественного атомного подводного кораблестроения.

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— «Севмаш» проводит масштабную модернизацию производства. Для каких целей?

— Без обновления мощностей предприятия невозможна реализация перспективных проектов в интересах ВМФ и гражданских заказчиков.

Главная цель реконструкции и технического перевооружения «Севмаша» — создание современного конкурентоспособного судостроительного предприятия. Мы рассчитываем добиться сокращения сроков выпуска продукции и снижения трудоемкости работ, повысить качество и освоить изготовление новых комплектующих.

Можно сказать, что крупнейшая верфь России сейчас переживает четвертую технологическую революцию. Это необходимо для строительства современных атомных подводных лодок, ремонта и модернизации крупных надводных кораблей, а также выполнения высокотехнологичных гражданских заказов.

— Какой рост производительности труда даст модернизация?

— Планируемое увеличение этого показателя составит 15–20%.

— Какие цеха и стапели будут изменены в первую очередь?

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— Реконструкция и технологическое перевооружение «Севмаша» проводится в рамках федеральной целевой программы «Развитие ОПК РФ». Она предусматривает модернизацию практически всех основных производств предприятия — корпусообрабатывающего, корпусосварочного, стапельно-сдаточного, корпусодостроечного, машиностроительного, механомонтажного.

С 2007 по 2017 год закуплено более 1 тыс. единиц оборудования практически всех технологических групп. Для этого использовано бюджетное финансирование, а также средства из прибыли предприятия.

В ближайшие три года будет завершено техническое перевооружение машиностроительного, металлургического и неметаллического производства, реконструирован транспортно-передаточный комплекс.

С 2020 года планируем приступить к следующему этапу модернизации, в который будут включены электромагнитный и акустический комплекс, измерительная и стендовая база, окрасочное производство, гидротехнические сооружения, производство изделий из специальных сплавов и др.

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— Какие новые возможности дает модернизация?

— Приведу пример. Было реконструировано судовое подъемное устройство (слип) легендарного стапельного цеха № 42. С этого слипа спускали на воду уникальные корабли — первую отечественную атомную подводную лодку, самую глубоководную субмарину, первую титановую и др. Сейчас в несколько раз увеличена его грузоподъемность, что дает возможность производить доковый ремонт и модернизацию заказов различного назначения.

Кроме того, проведена реконструкция докового места в наливном бассейне. Это необходимо для строительства, ремонта и модернизации крупных надводных кораблей.

— Какие классы надводных кораблей и подводных лодок сможете строить после модернизации?

— Обновленные производственные мощности позволят строить все проекты подводных лодок, крупные надводные корабли для ВМФ, а также гражданскую морскую технику для внутренних и внешних заказчиков.

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