Координаторы НОМ подвели итоги независимого наблюдения на выборах

Координаторы Национального общественного мониторинга (НОМ) подвели итоги независимого наблюдения на выборах. По их сообщениям, голосование прошло честно, открыто и в соответствии с нормами закона. Выборы-2018 запомнятся рекордным числом ложных сообщений о нарушениях. За ходом голосования следило более 160 тыс. наблюдателей НОМ.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.