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Перу разрабатывает меры по недопущению приезда Мадуро на Саммит Америк

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Фото: REUTERS/Marco Bello
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Власти Перу разрабатывают меры, направленные на недопущение прибытия президента Венесуэлы Николаса Мадуро на Саммит Америк.

«Перу — хозяйка саммита, это та страна, которая решает, кого приглашать, а кого — нет. Перу отозвала направленное ему [Мадуро] приглашение в феврале, поэтому он не попадет на саммит. Он также не должен приезжать в страну [Перу], потому что президенты не приезжают без приглашения», — цитирует ТАСС главу МИДа Перу Кайетану Альховин Гассани.

По ее словам, власти страны «работают над различными мерами», чтобы не допустить прибытия Мадуро на самолете кого-либо из латиноамериканских лидеров.

13 февраля МИД Перу официально отозвало приглашение на Саммит Америк для президента Венесуэлы из-за «продолжающейся и серьезной деградации демократических институтов в Венесуэле». Эту позицию поддержала Группа Лимы из 12 стран — Чили, Аргентины, Бразилии, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гондураса, Мексики, Панамы, Парагвая и Перу.

Несмотря на отзыв приглашения, Мадуро 18 февраля объявил о намерении приехать на мероприятие, которое состоится 13 и 14 апреля в Лиме. Он сообщил о готовности отправиться на саммит «по земле и по морю» и выразил надежду на пересмотр властями Перу своего решения. 

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