Прямой эфир

США расширили свой санкционный список по Венесуэле

0
Фото: Global Look Prees/Jorge Sanz
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вашингтон внес имена еще ряда действующих и отставных должностных лиц Венесуэлы в санкционный список. Об этом в понедельник, 19 марта, заявили в министерстве финансов США.

В черный список были внесены Вильян Антонио Контрерас, Нельсон Рейнальдо Лепахе Саласар, Америко Алекс Мата Гарсиа и Карлос Альберто Ротондаро Кова, сообщает ТАСС.

Гражданам и организациям США запрещено иметь дело с фигурантами этого списка.

Все они работают или в прошлом работали в правительстве страны. По мнению минфина США, такое решение заостряет внимание на экономической политике Венесуэлы, которая привела страну к катастрофе.

На протяжении последних лет Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией национальной валюты. Согласно обнародованным оценкам Национальной ассамблеи, в 2017 году инфляция в стране превысила 2600%.

5 февраля президент республики Николас Мадуро заявил, что Венесуэла справится с любым эмбарго со стороны США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп запретил гражданам США совершать трансакции в криптовалюте Венесуэлы
Альтернативные валюты появились в Венесуэле из-за дефицита наличности

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017