США расширили свой санкционный список по Венесуэле
Вашингтон внес имена еще ряда действующих и отставных должностных лиц Венесуэлы в санкционный список. Об этом в понедельник, 19 марта, заявили в министерстве финансов США.
В черный список были внесены Вильян Антонио Контрерас, Нельсон Рейнальдо Лепахе Саласар, Америко Алекс Мата Гарсиа и Карлос Альберто Ротондаро Кова, сообщает ТАСС.
Гражданам и организациям США запрещено иметь дело с фигурантами этого списка.
Все они работают или в прошлом работали в правительстве страны. По мнению минфина США, такое решение заостряет внимание на экономической политике Венесуэлы, которая привела страну к катастрофе.
На протяжении последних лет Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией национальной валюты. Согласно обнародованным оценкам Национальной ассамблеи, в 2017 году инфляция в стране превысила 2600%.
5 февраля президент республики Николас Мадуро заявил, что Венесуэла справится с любым эмбарго со стороны США.