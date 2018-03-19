США расширили свой санкционный список по Венесуэле

Вашингтон внес имена еще ряда действующих и отставных должностных лиц Венесуэлы в санкционный список. Об этом в понедельник, 19 марта, заявили в министерстве финансов США.

В черный список были внесены Вильян Антонио Контрерас, Нельсон Рейнальдо Лепахе Саласар, Америко Алекс Мата Гарсиа и Карлос Альберто Ротондаро Кова, сообщает ТАСС.

Гражданам и организациям США запрещено иметь дело с фигурантами этого списка.

Все они работают или в прошлом работали в правительстве страны. По мнению минфина США, такое решение заостряет внимание на экономической политике Венесуэлы, которая привела страну к катастрофе.

На протяжении последних лет Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией национальной валюты. Согласно обнародованным оценкам Национальной ассамблеи, в 2017 году инфляция в стране превысила 2600%.

5 февраля президент республики Николас Мадуро заявил, что Венесуэла справится с любым эмбарго со стороны США.