Неизвестный взял в заложники женщину в консульстве Мали в Барселоне

Гражданин Мали захватил женщину в заложники в консульстве своей страны в испанской Барселоне. Об этом сообщила полиция Каталонии в своем Twitter.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на испанские СМИ, заложницей мужчины является жена почетного консула Мали в Барселоне.

Отмечается, что злоумышленник требует урегулирования своей административной ситуации.

По предварительным данным, мужчина не вооружен.

Консульство оцепили сотрудники полиции. С малийцем ведут переговоры.

13 марта сообщалось, что полиция Исландии арестовала мужчину, который взял в «заложники» котенка.