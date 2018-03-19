Неизвестный взял в заложники женщину в консульстве Мали в Барселоне
Гражданин Мали захватил женщину в заложники в консульстве своей страны в испанской Барселоне. Об этом сообщила полиция Каталонии в своем Twitter.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на испанские СМИ, заложницей мужчины является жена почетного консула Мали в Барселоне.
Отмечается, что злоумышленник требует урегулирования своей административной ситуации.
По предварительным данным, мужчина не вооружен.
Консульство оцепили сотрудники полиции. С малийцем ведут переговоры.
13 марта сообщалось, что полиция Исландии арестовала мужчину, который взял в «заложники» котенка.