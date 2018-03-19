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Неизвестный взял в заложники женщину в консульстве Мали в Барселоне

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Фото: Global Look Prees/Xavier Bonilla
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Гражданин Мали захватил женщину в заложники в консульстве своей страны в испанской Барселоне. Об этом сообщила полиция Каталонии в своем Twitter.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на испанские СМИ, заложницей мужчины является жена почетного консула Мали в Барселоне.

Отмечается, что злоумышленник требует урегулирования своей административной ситуации.

По предварительным данным, мужчина не вооружен.

Консульство оцепили сотрудники полиции. С малийцем ведут переговоры.

13 марта сообщалось, что полиция Исландии арестовала мужчину, который взял в «заложники» котенка.

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