СКР расследует дело о взятии в заложники фельдшера «скорой» в Орле

Уголовное дело возбуждено по факту незаконного удержания фельдшера станции скорой помощи после того, как он приехал по вызову. Статья — «Незаконное лишение свободы».

Инцидент произошел 11 марта в Орле. Предварительно установлено, что медик, завершив осмотр, еще около двух часов провел в квартире пациента: мужчина не открывал ему дверь и не выпускал из квартиры. Фельдшер смог покинуть квартиру только после того, как на место происшествия прибыли сотрудники МЧС и полиции, сообщает портал InfoOrel.ru.

Портал iz.ru в феврале сообщал о нападении мужчины на врачей скорой помощи в Сочи. Он несколько раз ударил ногой женщину-фельдшера и ранил ножом водителя автомобиля экстренной службы. Возбуждено уголовное дело.