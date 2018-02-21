Уголовное дело возбуждено в Сочи против мужчины, напавшего на врачей скорой помощи

Против мужчины, напавшего на врачей скорой помощи в Сочи возбуждено уголовное дело. Информацию об этом распространил СК по региону в среду, 21 февраля.

Отмечается, что нетрезвый мужчина сам вызвал скорую 17 февраля к своему родственнику. Внезапно 31-летний мужчина вдруг стал вести себя агрессивно и нанес несколько ударов ногой женщине-фельдшеру, а потом ранил ножом водителя автомобиля скорой помощи.

«Возбуждено уголовное дело в отношении... местного жителя, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия», — цитирует сообщение «РИА Новости».

29 декабря СУ СК по Псковской области завершило расследование дела против 28-летнего безработного, обвиняемого в нападении на фельдшера скорой помощи.

Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, пытался помешать госпитализации своей родственницы. Он запрыгнул в машину скорой помощи и дважды ударил в лицо фельдшера.