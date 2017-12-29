Напавшего на фельдшера скорой помощи будут судить в Пскове

СУ СК по Псковской области завершило расследование дела против 28-летнего безработного. Его обвиняют в нападении на фельдшера скорой помощи. Статья — «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».

Как установило следствие, 14 декабря мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, пытался помешать госпитализации своей родственницы. Он запрыгнул в машину скорой помощи и дважды ударил в лицо фельдшера, который сопровождал пациентку, передает Псковская лента новостей.

В последнее время нападения на врачей экстренных служб происходят всё чаще. Так, одним из последних стал эпизод в Башкирии. В конце ноября на фельдшера напала 40-летняя женщина. Бригада врачей приехала к ее сожителю, у которого началась белая горячка. Его предложили госпитализировать, но он отказался. В тот момент, когда хозяйке квартиры предложили расписаться в карточке об отказе, она набросилась с кулаками на медработника.