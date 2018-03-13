В Исландии мужчина взял в «заложники» котенка

В Исландии полиция арестовала мужчину, который взял в «заложники» котенка.

Житель города Кеблавик в состоянии алкогольного опьянения решил навестить соседа. Увидев в гостях животное, он решил взять питомца на руки, но отказался его возвращать.

Прибывшие на место инцидента полицейские обнаружили мужчину, который забаррикадировался в комнате вместе с котенком и отказывался покинуть помещение.

После переговоров с полицейскими исландец согласился вернуть животное хозяину, однако был арестован за агрессивное поведение. Выдвинут ли ему обвинения, не уточняется, сообщает visir.is.

Котёнок в результате инцидента не пострадал.