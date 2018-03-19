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Премьер Венгрии назвал победу Путина гарантией развития отношений

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Фото: Global Look Prees/Hristo Rusev
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму в связи с победой на выборах главы государства, сообщает пресс-служба венгерского правительства.

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«Я уверен, что ваше переизбрание гарантирует развитие наших двусторонних отношений в обозримом будущем», — говорится в телеграмме. 

Кроме того, Орбан пожелал Путину много сил и здоровья, чтобы справиться со своими обязанностями.

По результатам обработки 99,94% бюллетеней Путин одержал уверенную победу на президентских выборах. За него отдали свои голоса 76,68% избирателей.  

Второе место занял кандидат о КПРФ Павел Грудинин с 11,8% голосов. Третье —  глава ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов.

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