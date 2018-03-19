Эрдоган подтвердил возможность Турции провести военную операцию в Ираке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе выступления в Анкаре, что вооруженные силы страны могут провести военную операцию против боевиков на севере Ирака в случае необходимости.

Эрдоган сказал, что армия Турции может войти на территорию Ирака без предупреждения.

«Мы можем однажды ночью без предупреждения войти в Синджар (регион на севере Ирака) и очистить его от Рабочей партии Курдистана», — приводит ТАСС слова Эрдогана. Президент Турции также отметил, что в ходе военной операции в сирийском Африне вооруженные силы «нейтрализовали 3622 террористов».

С 20 января Турция проводит на севере Сирийской Арабской Республики операцию «Оливковая ветвь» против курдских отрядов самообороны (YPG), которые в Анкаре признали террористическими.

18 марта Эрдоган заявил о взятии Африна турецкими военными.