Президент Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Указ о призыве на военные сборы россиян, находящихся в запасе, подписал в понедельник, 19 марта, президент России Владимир Путин. Сроки проведения военных сборов в 2018 году подлежат согласованию с органами исполнительной власти субъектов федерации. А сроки проверочных сборов определят в Минобороны.

Указ Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

«Призывать в 2018 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных силах РФ, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», — отмечается в указе президента, передает «Газета.ру».

Срок прохождения сборов составит до двух месяцев, указ вступает в силу со дня подписания.

Аналогичные указы глава государства подписывает каждый год.

Ранее сообщалось, что Путин заявил, что операция в Сирии показала возросшие возможности ВС РФ.