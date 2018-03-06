В армии упростят порядок увольнения за недостойное поведение

Командиры получат право в упрощенном порядке увольнять подчиненных за употребление спиртного, наркотиков, недостойное поведение, коррупцию, а также за разглашение служебной информации. Соответствующие поправки внесены в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Принятие поправок послужит основой для внесения изменений в несколько десятков нормативных актов Минобороны. В настоящее время они разрабатываются и согласовываются. В частности, в документах будет определено, какая информация является служебной, а также будет составлен перечень проступков, порочащих честь и достоинство военнослужащего.

Руководитель рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека по вопросам защиты прав военнослужащих Сергей Кривенко считает, что в типовых контрактах военнослужащих мало конкретики.

«Понятие «поступок, порочащий честь и достоинство военнослужащего» нужно четко описать в законодательстве, составив исчерпывающий перечень таких нарушений», — считает Сергей Кривенко.

По его мнению, мало конкретики и в пункте, касающемся служебной информации. Кривенко рассказал о случаях, когда жалобы солдат и офицеров в военную прокуратуру расценивались как разглашение служебной информации.

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Военных обяжут беречь честь и достоинство