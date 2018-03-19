Русскому музею к 120-летнему юбилею подарили 160 рисунков Малевича

Дочь художника Николая Суетина передала 160 графических работ Казимира Малевича в подарок к 120-летнему юбилею Русского музея, который отмечается 19 марта. Об этом в понедельник сообщила замдиректора организации по научной работе Евгения Петрова.

Собрание графики готовят к выставке, которая должна открыться уже в текущем году.

По словам Петровой, зрителям их покажут в скором времени. «Мы просто сейчас работаем над этими рисунками. Нужно их сначала внимательно изучить, понять, в каком контексте их показывать, потому что зрителю просто так показать геометрический супрематический рисунок трудно», — цитирует замдиректора сайт kp.ru.

Футбольный клуб «Зенит» необычно поздравил музей с юбилеем: пресс-служба клуба опубликовала фотографию, на которой запечатлены люди в костюмах персонажей знаменитой картины Малевича «Спортсмены».