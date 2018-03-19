Москомархитектура поддержала концепцию нового входа в парк Горького

Худсовет Москомархитектуры рассмотрел и поддержал концепцию нового входа в ЦПКИО имени Горького со стороны Ленинского проспект, который должен облегчить доступ в парк и музей «Гараж», а также позволить создать новое общественное пространство. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«Членами Художественного совета Москомархитектуры была отмечена необходимость доработки концепции входных групп и спуска, который будет вести непосредственно в Парк Горького. В целом проект был поддержан членами совета», — сказал Кузнецов.

Новый вход расположится, в соответствии с проектом, который будет реализован в рамках программы «Моя улица», между Городской клинической больницей имени Пирогова и НИТУ МИСиС. В настоящее время на месте будущего прохода находятся несколько хозяйственных построек и гаражей, которые не представляют культурной ценности.

Длина будущей пешеходной зоны составит более 200 м, общая площадь проектирования — 1,2 га. Территория будет разделена на четыре части: уличную зону, которая при необходимости может использоваться как пожарный проезд, входную зону, зону крытого навеса и основную пешеходную зону, пишет сетевое издание m24.ru.