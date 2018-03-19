Прямой эфир

Москомархитектура поддержала концепцию нового входа в парк Горького

0
Фото: РИА Новости/М. Блинов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Худсовет Москомархитектуры рассмотрел и поддержал концепцию нового входа в ЦПКИО имени Горького со стороны Ленинского проспект, который должен облегчить доступ в парк и музей «Гараж», а также позволить создать новое общественное пространство. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«Членами Художественного совета Москомархитектуры была отмечена необходимость доработки концепции входных групп и спуска, который будет вести непосредственно в Парк Горького. В целом проект был поддержан членами совета», — сказал Кузнецов.

Новый вход расположится, в соответствии с проектом, который будет реализован в рамках программы «Моя улица», между Городской клинической больницей имени Пирогова и НИТУ МИСиС. В настоящее время на месте будущего прохода находятся несколько хозяйственных построек и гаражей, которые не представляют культурной ценности.

Длина будущей пешеходной зоны составит более 200 м, общая площадь проектирования — 1,2 га. Территория будет разделена на четыре части: уличную зону, которая при необходимости может использоваться как пожарный проезд, входную зону, зону крытого навеса и основную пешеходную зону, пишет сетевое издание m24.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Активисты Putin Team встретились в парке Горького
Между Ленинским проспектом и парком Горького появится пешеходная зона

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017